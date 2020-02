CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC MASSARA / Zlatan Ibrahimovic ha avuto un impatto super dal suo ritorno al Milan: tre gol in sei partite ma soprattutto una presenza capace di innalzare il livello di tutti i suoi compagni di squadra. Lo svedese ha firmato un contratto fino a giugno con opzione per un'altra stagione ma il direttore sportivo rossonero Frederic Massara, intervenuto ai microfoni della 'Rai', spiega quando sarà presa la decisione sul futuro del 38nne: "Ibrahimovic sta facendo cose straordinarie, sarà più una sua valutazione personale per vedere come si sente e come vuole proseguire.

E’ un campione, siamo ben felici di averlo: fa la differenza e lo sta dimostrando". Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Milan, ESCLUSIVO agente Marcelino: "Ecco come stanno le cose"

Ibra a parte, Massara parla anche della gara contro la Juventus: "E' importante, la coppa Italia è una competizione che ci interessa molto. Vogliamo la finale: con la Juventus è una partita dalla grande tradizione davanti ad un pubblico meraviglioso. Teniamo molto a questa competizione: vogliamo andare avanti sapendo che sarà una sfida in due atti. Dobbiamo fare una buona prestazione, come quella nel derby ma con un risultato diverso".