CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO SOSTITUTO / Jadon Sancho è tra i calciatori che infiammerà il prossimo calciomercato. In estate le big europee sono pronte a darsi battaglia per soffiarlo al Borussia Dortmund. Il talento inglese, protagonista di una grande stagione con i colori gialloneri addosso, ha stregato davvero tutti: i numeri d'altronde non mentono mai. In 29 partite, tra Bundesliga e coppa, ha messo a segno ben 15 gol, realizzando anche 17 assist.

Un bottino davvero niente male che non è passato inosservato. In Inghilterra sono letteralmente impazzite per il loro talento: Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United e City sono le squadre pronte a sfidarsi insieme a Barcellona e Juventus.

Anche i bianconeri, infatti, sono sulle tracce del talento classe 2000 ma portarlo in Italia non sarà per nulla facile.

Borussia Dortmund, ecco Dennis

Il valore del cartellino del calciatore è già volato alle stelle e supera i 120 milioni di euro. Il Borussia Dortmund gongola, consapevole che incasserà tantissimo per il talento britannico. Come la storia insegna, il club tedesco non si farà trovare impreparato. L'addio è praticamente certo e il sostituto di Sancho dovrebbe arrivare dal Belgio. Come riporta HLN, i tedeschi hanno messo gli occhi su Emmanuel Dennis del Club Brugge. Il 22enne nigeriano piace a parecchie squadre ma la valutazione di 25 milioni di euro non dovrebbe spaventare il Borussia, pronto ad incassare una cifra a tre zeri.

