NAPOLI ANCELOTTI DE LAURENTIIS EVERTON / Carlo Ancelotti per la prima volta senza peli sulla lingua dopo l'esonero da parte del Napoli. In una lunga intervista al 'Corriere della Sera', l'allenatore dell'Everton ha raccontato la fine del suo rapporto con il club azzurro: "Non è finita bene ma è stata una buona esperienza. Avevo annusato l'esonero, mi ha solo dato fastidio che mi si dica: 'Usa la frusta'.

Non puoi ingaggiarmi e poi dirmi di cambiare il modo di allenare".

Il tecnico di Reggiolo ha poi rivelato: "De Laurentiis mi ha detto che aveva pensato di cambiare allenatore, gli ho chiesto se era sicuro e, dopo la sua conferma, mi sono messo a cercare una nuova squadra. Non volevo essere pagato senza lavorare, per coincidenza si è liberata la panchina dell'Everton e ho accettato".

