CALCIOMERCATO JUVENTUS NEUER / Futuro tutto da scrivere per Manuel Neuer. Il portiere tedesco, che ha trovato continuità in questa stagione dopo vari guai fisici passati, potrebbe continuare la sua avventura calcistica lontano dal Bayern Monaco.

I bavaresi hanno messo le mani su, attuale numero uno delloma sono le parole di Neuer a far capire che le strade con il Bayern Monaco potrebbero davvero separarsi.

L'estremo difensore, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021, a margine del match contro il Lipsia ha parlato chiaramente: "Non ci sono stati contatti per prolungare il contratto con il Bayern Monaco", si legge su 'Mundo Deportivo'.

Non solo Juve per Neuer

Si aprono dunque nuovi scenari per il portiere tedesco, che nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Juventus. I bianconeri non sono certi della permanenza di Szczesny. Il polacco ha tanto mercato all'estero e in caso di offerta allettante, il club torinese è pronto a lasciarlo andare per realizzare un'importante plusvalenza. L'idea Neuer potrebbe davvero prendere piede. Ma attenzione anche ad altre big europee, che sembrano intenzionate a cambiare portiere la prossima stagione. Dall'Inghilterra informano, ad esempio, che il Chelsea non è soddisfatto di Kepa, e il Tottenham è pronto a sostituire Lloris. Londra potrebbe dunque essere un'altra idea per il tedesco.

