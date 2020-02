FIORENTINA ATALANTA COMMISSO / Rocco Commisso torna all'attacco a quasi una settimana di distanza dalle accese polemiche seguite a Juventus-Fiorentina. Il patron viola ha parlato così dopo il match perso contro l'Atalanta, tuonando stavolta direttamente contro 'Sky': "Se gli italiani hanno capito le mie esternazioni sulla Juve e gli arbitri? Io l'italiano non lo parlo bene, in tanti lo parlano meglio. Con me, però, per confrontarsi devono parlare in inglese.

Ci sono stati troppi commenti che non mi sono piaciuti anche qui su Sky, da parte di ex calciatori. Ricordate che Sky è proprietà anche degli americani, quindi lasciate stare gli americani. Se è una minaccia? No no, io dico lasciatemi stare".

