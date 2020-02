CALCIOMERCATO JUVENTUS MERTENS NAPOLI / Clamorosa indiscrezione di calciomercato proveniente dalla Spagna. Secondo quanto riportato da 'Don Balon', la prossima squadra di Dries Mertens sarà la Juventus di Maurizio Sarri.

L'attaccante belga avrebbe infatti intenzione di riunirsi con l'allenatore che lo ha fatto definitivamente esplodere con la maglia dele sarebbe addirittura pronto a seguire le orme di, già passato ai bianconeri proprio dal club azzurro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il Barcellona apre i 'saldi': che occasione!

Calciomercato Napoli, bomba Mertens-Juventus: i dettagli

Come riferito dal portale spagnolo, mancherebbe addirittura solo l'annuncio del trasferimento del belga a Torino. Il 32enne è in scadenza di contratto con il Napoli e non ha ancora raggiunto un accordo con il club di De Laurentiis. Sulle sue tracce c'è anche l'Inter di Marotta. L'attaccante sembra dunque sempre più destinato a far parlare di sè nei prossimi mesi. Si attendono ulteriori sviluppi.

