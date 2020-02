Calciomercato Juventus, Mbappé-Dybala: l’intreccio col PSG

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA MBAPPE / Kylian Mbappe è uno dei nomi che promette di agitare il mercato internazionale nei prossimi mesi. La sua situazione al PSG continua a destare preoccupazione tra tifosi ed addetti ai lavori: l'ultimo scontro pubblico tra l'attaccante e il tecnico dei parigini Tuchel, durante il match col Montpellier di sabato scorso, ha palesato un'insofferenza nel giovane talento francese di cui in pochi avevano dubbi. La relazione tra l'attaccante e il tecnico viene definita da fonti vicine al calciatore "molto complessa" sin da inizio stagione, e tale scenario non ha di certo aiutato nelle negoziazioni per il rinnovo del classe '98.

Attualmente, il contratto di Mbappe è in scadenza nel 2022, e tutti i giganti del calcio mondiale osservano interessati la sua situazione. Il Real Madrid, ad esempio, forte degli ottimi rapporti con il PSG sarebbe intenzionato a restare in attesa fino al 2021, fiducioso nel mancato rinnovo, per poi affondare il colpo con una super offerta che, a un anno dalla scadenza, il club di Nasser Al-Khelaïfi sarebbe quasi costretto ad accettare.

Calciomercato Juventus, tutto fermo per il rinnovo di Dybala

Un caso che sta seguendo anche la Juventus. Diversi rumors di calciomercato hanno accostato il francese alla Vecchia Signora, che con il colpo Cristiano Ronaldo ha dimostrato il suo enorme potere d’acquisto.

Attualmente, Mbappe percepisce sotto la Torre Eiffel circa 20 milioni di euro netti, ben dieci in meno rispetto a CR7.

Dovesse aprirsi uno spiraglio per il francese (magari favorito da un addio del portoghese), i bianconeri avrebbero un importante asso nella manica da giocarsi: Paulo Dybala. Attualmente, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non c’è stato ancora alcun contatto nemmeno per il rinnovo dell’argentino, la cui scadenza è la stessa di quella di Mbappe, giugno 2022.

Ai parigini piace tantissimo la Joya, che già sfiorò il trasferimento in Francia a settembre scorso, prima dell’affare Icardi. L’ottimo rendimento di quest’anno aumenterà parecchio il suo valore di mercato e, se non dovesse arrivare il prolungamento contrattuale, nessuno esclude che le due dirigenze possano riparlarne. Il PSG, per ora, fa sapere che tenterà ad ogni costo di blindare Mbappe, il quale continua a rifiutare il rinnovo e da piccolo aveva come idolo, guarda caso, il bianconero Cristiano Ronaldo.

