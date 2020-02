JUVENTUS BERNARDESCHI / Per tutto gennaio il suo nome è stato indicato tra i possibili partenti: dallo scambio con Rakitic a quello con Paqueta, Federico Bernardeschi sembra essere fuori completamente dai piani della Juventus. Il destino ha voluto che l'ex Fiorentina restasse in bianconero, magari sperando di riuscire a ritagliarsi più spazio in un nuovo ruolo, quello di mezzala che Sarri ha ormai deciso di attribuirgli: "Credo che continuerò a giocare da mezzala - le sue parole a 'Sky' - : ne avevamo già parlato ad inizio stagione con Sarri ma poi per motivi tecnici abbiamo ritardato.

Quello era però il progetto iniziale e ora lo stiamo attuando".

Bernardeschi mezzala in una Juventus che cresce: "Sì, stiamo crescendo e si vede. Parlano i risultati: siamo contenti e fiduciosi. Il lavoro da fare è ancora tanto, la stagione è molto lunga ma direi che siamo a buon punto". "

Una stagione che chiuderà con gli Europei, rassegna alla quale Bernardeschi vuole partecipare con la maglia dell'Italia: "E' una manifestazione a cui teniamo tanto e arriverò molto carico. Ci seguirà tutta Italia, giocheremo in casa a Roma e non vedo l'ora di arrivarci. Con Mancini e i compagni di Nazionale abbiamo creato un grandissimo gruppo e questa è la cosa che fa più piacere".