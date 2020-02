MILAN VERONA ZACCAGNI / Finisce in parità a San Siro tra Milan e Verona. Al gol di Faraoni risponde Calhanoglu. Al termine del match è intervenuto in zona mista Zaccagni, tra i migliori dei gialloblù: “E’ un punto abbastanza giusto ma potevamo anche vincerla, abbiamo colpito due pali.

Nonostante l’inferiorità numerica siamo riusciti a rimanere compatti e a portare a casa un punto fondamentale.Ci mancherà tanto, è per noi un giocatore molto utile ma ci sarà chi lo sostituirà benissimo.Non ci pensiamo, il nostro obiettivo è la salvezza.È un giocatore importante non solo per le doti tecniche ma anche per come si impone sugli avversari”. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!