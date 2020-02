Calciomercato Parma, caos Gervinho: ricorso alla Fifa

CALCIOMERCATO PARMA GERVINHO / È sicuramente il caso che ha infiammato le ultimissime ore del calciomercato di gennaio e la conclusione del 'giallo' non appare ancora vicina. Gervinho è arrivato alla rottura ormai totale con il Parma, molto irritata dalla decisione del giocatore di lasciare il club proprio a poche ore dalla chiusura del mercato, ma il trasferimento in Qatar ancora non si sblocca.

Secondo quanto riferisce 'Sky' infatti dalla federazione qatariota non è stata accettata la documentazione presentata per completare il trasferimento, a causa di un ritardo da parte dell'Al-Sadd, che quindi sarebbe di fatto tramontato. Il club emiliano, però, nelle prossime ore dovrebbe presentare ricordo alla Fifa cui spetterà la decisione finale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI