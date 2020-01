CALCIOMERCATO GIROUD DE SCIGLIO SPINAZZOLA / Si è appena conclusa la sessione invernale di calciomercato. Una campagna trasferimenti che, oltre a regalare colpi importanti (Eriksen e Ibrahimovic su tutti), è stata caratterizzata anche da diversi colpi di scena e da alcuni affari saltati proprio a ridosso del rettilineo finale. Il caso che ha fatto più clamore è stato senza dubbio il mancato scambio Politano-Spinazzola tra Inter e Roma. Dopo l’accordo per uno.scambio di prestiti con obbligo di riscatto e il superamento delle visite mediche, i nerazzurri hanno provato a cambiare i termini dell’accordo, senza raggiungere una nuova intesa con i giallorossi e dirottando i propri sforzi su Young e Moses.

Rimanendo sulle fasce difensive, sembrava tutto fatto anche per lo scambio De Sciglio-Kurzawa tra Juventus e Psg, ma la fumata bianca non è mai arrivata. Prima di accasarsi dal Milan al Psv, Ricardo Rodriguez è stato veramente ad un passo dal vestire la casacca del Fenerbahçe prima e del Napoli poi.

Anche in entrata, il club rossonero non è stato da meno. Dopo aver passato le visite mediche alla Madonnina,non è stato più ingaggiato per mancato accordo sulle modalità di pagamento (al suo posto è rientrato Laxalt dal Torino). Lo stesso problema riscontrato nel corso della trattativa per

Calciomercato, da Gervinho a Giroud: gli attaccanti sfumati

Spostandoci sulla sponda nerazzurra di Milano, nonostante un accordo raggiunto da tempo con il giocatore, l'Inter non è riuscita ad affondare il colpo per Olivier Giroud, trattato anche dalla Lazio in maniera molto concreta. Sedotto dall'offerta faraonica dell'Al-Sadd, Gervinho non è riuscito a concretizzare il suo passaggio in Qatar, ma è andata addirittura peggio a Iturbe. Volo transoceanico e visite mediche non sono bastate per formalizzare il suo passaggio dal Pumas al Genoa. Il club rossoblu ha salutato Agudelo che, dopo aver flirtato in maniera concreta con il Parma, ha scelto la Fiorentina.

