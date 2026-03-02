Atalanta
Per Allegri non è da Milan: Mendes deve trovargli un’altra squadra

Le strade si separeranno dopo una sola stagione

Il suo futuro non sarà al Milan. Massimiliano Allegri non lo considera all’altezza del club rossonero, sostanzialmente lo ha bocciato. Il suo agente, Jorge Mendes, dovrà trovargli una nuova sistemazione nel prossimo calciomercato estivo.

A meno di sorprese terminerà dopo una sola stagione l’avventura al Milan di Pervis Estupinan. Il laterale ecuadoregno è sbarcato a Milanello l’estate passata per circa 17 milioni di euro e con grande aspettative. Più le sue, dopo comunque un buon triennio al Brighton, che quelle dei tifosi milanisti, i quali per rinforzare la fascia mancina – fresca orfana di Theo Hernandez – avrebbero preferito profili anzitutto più affermati.

Alla fine hanno avuto ragione loro, perché Estupinan (contratto fino al 2030) non ha convinto proprio nessuno. In primis Allegri, che spesso e volentieri lo ha relegato in panchina concedendogli qualche minuto a gara in corso: fin qui ha giocato un totale di 1.011′, comprendendo pure Coppa Italia e Supercoppa italiana. Quasi tutti dimenticabili… ‘Sky Sports CH’ conferma proprio in queste ore che Estupinan non rientra nei piani futuri dell’allenatore livornese.

Estupinan lascerà il Milan in estate

Il Milan cercherà un altro laterale mancino e il classe ’98 di Esmeraldas un’altra squadra con l’aiuto del suo agente Jorge Mendes. L’obiettivo della società di Cardinale sarà quantomeno recuperare i 17 milioni di euro investiti nella scorsa finestra estiva, una ‘missione’ non impossibile dato che Estupinan è ben rappresentato e ha tutt’oggi un buon mercato soprattutto in Premier, anche se la medesima fonte parla di un interesse nei suoi confronti anche del Bologna.

