Estupinan verso l’addio al Milan: una squadra di Serie A pronta a prenderlo in prestito | CM

Foto dell'autore

Arrivato durante la scorsa estate per sostituire Theo Hernandez, passato all’Al-Hilal, Pervis Estupinan non ha convinto l’ambiente Milan con il terzino ecuadoregno destinato a salutare i rossoneri a fine campionato.

Pervis Estupinan
Estupinan verso l'addio al Milan: possibilità in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Non è escluso, però, che il terzino possa restare ancora in Serie A in vista della prossima stagione con una squadra che potrebbe acquistarlo in prestito.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, in casa Bologna si starebbe valutando il profilo del terzino ex Brighton che tanto bene aveva fatto in Premier League, salvo poi perdersi nel suo primo anno in rossonero. Il club rossoblu potrebbe dargli la possibilità di esprimersi nel ruolo di terzino in una difesa a quattro e non da esterno di centrocampo come nella squadra di Massimiliano Allegri.

I rossoblu sono alla ricerca di nuovi esterni sinistri considerato il fatto che Lykogiannis è in scadenza di contratto e Miranda potrebbe essere ceduto durante la prossima estate.

La volontà del Bologna è quella di prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto anche se la speranza del Milan è che il laterale possa mettersi in mostra durante il prossimo mondiale, attirando diversi club e potendo chiudere una cessione a titolo definitivo.

