Milan, altro colpo dal Genoa dopo De Winter: occhi rossoneri in casa rossoblu | CM

Foto dell'autore

Dopo un inizio di stagione complicato, Koni De Winter è diventato un calciatore importante per Massimiliano Allegri che, da diverse settimane, si sta affidando a lui nel terzetto difensivo.

Complice qualche infortunio dei compagni di reparto, il giovane centrale belga ha sempre trovato spazio nelle ultime uscite del Milan con l’ex Genoa che è cresciuto in maniera esponenziale dal punto di vista del rendimento.

Daniele De Rossi
Il Milan guarda in casa Genoa (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un affare che sta soddisfacendo i rossoneri che hanno acquistato il classe 2002 per una somma intorno ai 20 milioni di euro dopo aver ceduto Thiaw al Newcastle. La volontà del Milan è quella di provare a chiudere un altro colpo dal Genoa in vista della prossima stagione, provando a portare a disposizione di Massimiliano Allegri un ex compagno di reparto del belga.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Johan Vasquez è un profilo che piace in casa Milan con il messicano che è sempre tra i migliori nella squadra allenata da Daniele De Rossi. Il centrale ha un contratto con il Genoa fino al 2028, ma l’intenzione dei rossoblu sembra essere quella di cedere il giocatore in estate, provando a sfruttare il fatto che il difensore sarà protagonista con la sua nazionale ai prossimi mondiali.

La speranza della formazione ligure è proprio quella di scatenare un’asta per il cartellino del difensore centrale. L’idea dei rossoblu è quella di cederlo a una somma intorno ai 18 milioni di euro con il Milan che, invece, ne vorrebbe investire circa 12.

