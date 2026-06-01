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Arthur via dalla Juve per poco meno di 7 milioni: i dettagli

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In casa bianconera continuano le grandi manovre soprattutto per quel che concerne le uscite: il brasiliano verso l’addio definitivo. 

Ci risiamo. Dopo il prestito al Gremio, Arthur Melo si appresta a fare ritorno alla Juventus in estate: il centrocampista brasiliano non verrà infatti riscattato dal club di Porto Alegre e, dunque, tornerà alla Continassa. Il calciatore originario di Goiânia, però, non rientra nei piani di Spalletti e quasi sicuramente lascerà i bianconeri a titolo definitivo. 

Arthur Melo
Arthur – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Arthur – secondo quanto evidenziato oggi dal ‘Corriere dello Sport’ – viene valutato poco meno di 7 milioni di euro, visto che al momento è a bilancio della società bianconera per 6,5 milioni.

A un anno dalla scadenza del contratto (2027) sarà davvero complicato trovare un acquirente pronto a sborsare una cifra simile, ma la Juve punta a piazzarlo per poi poter reinvestire questi soldi per le operazioni in entrata. L’ennesima criticità per la Juve in un’estate che si preannuncia davvero bollente e complicata.

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