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Garnacho in Serie A, non solo Napoli: contatti con quattro big

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L’ala argentina è stata messa sul mercato  dal Chelsea

Ricca di delusioni e di sconfitte a livello di club, la stagione di Alejandro Garnacho si è conclusa nel peggiore dei modi, con la mancata convocazione da parte dell’Argentina per l’imminente Mondiale. Inserito nella lista dei preconvocati di Lionel Scaloni, il 21enne nato a Madrid è stato escluso dalla lista definitiva come il romanista Matias Soulé.

Garnacho calcia in porta durante il riscaldamento
Garnacho in Serie A, non solo Napoli: contatti con quattro big (Ansa Foto) – calciomercato.it

Con appena otto gol in tutte le competizioni e una sola rete in Premier League, l’ex Manchester United non ha giustificato la spesa di circa 47 milioni di euro affrontata la scorsa estate dal Chelsea e i Blues avrebbero già deciso di cedere il giocatore durante la prossima sessione di calciomercato, secondo le informazioni in possesso del giornalista Simon Philips, che nomina ancora una volta il Napoli tra le squadre interessate.

Il club azzurro aveva provato a prendere il calciatore nel gennaio del 2025 per sostituire Kvaratskhelia, ma le richieste dei Red Devils si attestavano addirittura a 60-70 milioni di euro. A distanza di un anno e mezzo, il suo nome è tornato di moda per la Serie A e non solo per i partenopei.

Secondo Asromalive.it, infatti, il dossier di Garnacho sarebbe finito anche sulle scrivanie di Juventus, Milan Roma. Tutti club che hanno bisogno di un nuovo attaccante esterno, ma che difficilmente affonderanno il colpo se i Blues si ostineranno a chiedere più o meno la stessa cifra spesa la scorsa estate.

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