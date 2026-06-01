Juve, Vlahovic nel mirino del Manchester United: la situazione

Altro colpo di scena per quel che riguarda il futuro dell’attaccante serbo: nei prossimi giorni se ne saprà di più.

Mancano poche settimane alla scadenza del contratto (30 giugno) e il futuro di Dusan Vlahovic appare ancora incerto. L’attaccante serbo potrebbe rinnovare con la Juve a cifre dimezzate rispetto all’ingaggio attuale, ma intanto arrivano aggiornamenti importanti dall’Inghilterra.

Secondo quanto riportato da “Caughtoffside.com”, il Manchester United sarebbe infatti alla ricerca di un nome altisonante in attacco e proprio Vlahovic sarebbe in lizza con Robert Lewandowski e Victor Osimhen per vestire la casacca dei Red Devils.

Vlahovic non ha chiuse le porte a una permanenza in bianconero e anche Luciano Spalletti sarebbe ben lieto di averlo a disposizione nella prossima stagione, ma ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni e a questo punto non sono esclusi colpi di scena.