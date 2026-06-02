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Rabiot-Napoli, arriva il sì del francese: contratto fino al 2029

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Adrien Rabiot potrebbe seguire Massimiliano Allegri al Napoli dopo l’addio del tecnico livornese che lo aveva voluto fortemente in rossonero poco meno di un anno fa. 

Adrien Rabiot
Adrien Rabiot verso il sì al Napoli per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’esonero di Massimiliano Allegri dal ruolo di allenatore del Milan potrebbe portare all’addio del centrocampista classe 1995 ai rossoneri con l’ex Marsiglia che, secondo quanto affermato da Nicolò Schira, avrebbe dato l’ok al trasferimento in azzurro con il club di De Laurentiis che avrebbe messo sul piatto un contratto fino al 2029 per il centrocampista.

Già nei giorni scorsi la redazione di Milanlive.it aveva raccontato di come Massimiliano Allegri, in sede di trattative con il Napoli, avesse fatto il nome dell’ex centrocampista della Juventus per rinforzare il reparto mediano della squadra con Rabiot che rappresenta uno dei fedelissimi del livornese. Il Milan valuta il cartellino del transalpino circa 20 milioni di euro, una somma che permetterebbe al club meneghino di registrare un’importante plusvalenza.

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