Il Bologna potrebbe riscattare il cartellino di Joao Mario alla fine del campionato in corso con il portoghese che sta convincendo lo staff rossoblu in queste prime settimane in Emilia.

Arrivato in prestito secco durante il calciomercato invernale con Emil Holm che ha fatto il percorso inverso, il laterale sta facendo bene agli ordini di Vincenzo Italiano risultando il migliore in campo in occasione di Bologna-Brann di Europa League.

Considerato il fatto che De Silvestri lascerà il calcio giocato a fine stagione e che Holm verrà riscattato dalla Juventus, il Bologna avrà bisogno di un nuovo terzino destro per il prossimo campionato e l’idea sembra essere quella di proseguire con l’ex Porto che si sta inserendo al meglio all’interno dello spogliatoio.

Non sono state concordate le cifre di un eventuale riscatto a fine stagione, ma la sensazione è che Joao Mario possa restare a Bologna per una somma di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe alla Juventus di non andare a registrare una minusvalenza a bilancio.