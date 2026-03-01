Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Bologna convinto di Joao Mario: tesoretto in arrivo per la Juventus, le cifre

Foto dell'autore

Il Bologna potrebbe riscattare il cartellino di Joao Mario alla fine del campionato in corso con il portoghese che sta convincendo lo staff rossoblu in queste prime settimane in Emilia.

Joao Mario
Il Bologna vuole riscattare Joao Mario (Ansa Foto) – calciomercato.it

Arrivato in prestito secco durante il calciomercato invernale con Emil Holm che ha fatto il percorso inverso, il laterale sta facendo bene agli ordini di Vincenzo Italiano risultando il migliore in campo in occasione di Bologna-Brann di Europa League.

Considerato il fatto che De Silvestri lascerà il calcio giocato a fine stagione e che Holm verrà riscattato dalla Juventus, il Bologna avrà bisogno di un nuovo terzino destro per il prossimo campionato e l’idea sembra essere quella di proseguire con l’ex Porto che si sta inserendo al meglio all’interno dello spogliatoio.

Non sono state concordate le cifre di un eventuale riscatto a fine stagione, ma la sensazione è che Joao Mario possa restare a Bologna per una somma di poco inferiore ai 10 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe alla Juventus di non andare a registrare una minusvalenza a bilancio.

/7
1512

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

4 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

7 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie