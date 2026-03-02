Juve, per la porta spunta Caprile: ci sono le cifre | CM

Aggiornamenti importanti in casa Juve per quel che concerne la caccia al nuovo portiere: occhio al numero 1 del Cagliari.

Ormai è chiaro: la Juve ha un grosso problema portiere e la gara contro la Roma lo ha confermato ancora una volta. Sul banco degli imputati è finito infatti anche Mattia Perin, che è stato schierato titolare al posto di Di Gregorio sia in Champions League contro il Galatasaray che in campionato proprio contro i giallorossi. L’estremo difensore bianconero ha disputato una prova tutt’altro che impeccabile all’Olimpico, dove non è sembrato esente da colpe sul gol del vantaggio di Wesley e sulla rete in contropiede di Malen.

E adesso la dirigenza di corso Galileo Ferraris valuta diversi profili per la porta. Oltre a Carnesecchi dell’Atalanta, la Juve – stando ad alcune informazioni in nostro possesso – starebbe monitorando con grande attenzione la situazione di Elia Caprile, classe 2001 di proprietà del Cagliari. Il 24enne originario di Verona è legato ai rossoblu da un contratto fino al 30 giugno 2029 e ha una valutazione di circa 16 milioni di euro: sarà lui il nuovo numero 1 della Juve l’anno prossimo o alla fine Comolli e Ottolini vireranno su altri obiettivi? Lo scopriremo molto presto…