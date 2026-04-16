Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, Allegri col fiato sospeso: 2 big a rischio per la Juve

Foto dell'autore

Pessime notizie per il Milan in vista della super sfida con la Juventus del prossimo 26 aprile: le ultimissime.

Prima il ko sul campo del Napoli, poi la sconfitta interna contro l’Udinese. Periodo delicatissimo per il Milan che è scivolato al terzo posto in classifica e che è chiamato a rialzare immediatamente la testa per non compromettere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Luka Modric
Modric (Ansa Foto) – calciomercato.it

I rossoneri sono attesi dall’impegno sul campo dell’Hellas Verona e c’è un campanello d’allarme per Max Allegri che poi nel turno successivo (domenica 26 aprile) se la vedrà con la Juventus di Spalletti: Athekame, Fofana, Saelemaekers e, soprattutto, Modric e Leao sono diffidati e in caso di giallo contro gli scaligeri salterebbero proprio la super sfida contro la Vecchia Signora.

Una situazione da monitorare con grande attenzione e che rischia di privare Max Allegri di alcune pedine chiave per un appuntamento importantissimo come quello in programma a San Siro contro la Juve. Probabile, a questo punto, che qualcuno dei 5 calciatori diffidati riposi contro l’Hellas.

552

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

2 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

3 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

5 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

6 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 31%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU