Milan, Allegri col fiato sospeso: 2 big a rischio per la Juve

Pessime notizie per il Milan in vista della super sfida con la Juventus del prossimo 26 aprile: le ultimissime.

Prima il ko sul campo del Napoli, poi la sconfitta interna contro l’Udinese. Periodo delicatissimo per il Milan che è scivolato al terzo posto in classifica e che è chiamato a rialzare immediatamente la testa per non compromettere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

I rossoneri sono attesi dall’impegno sul campo dell’Hellas Verona e c’è un campanello d’allarme per Max Allegri che poi nel turno successivo (domenica 26 aprile) se la vedrà con la Juventus di Spalletti: Athekame, Fofana, Saelemaekers e, soprattutto, Modric e Leao sono diffidati e in caso di giallo contro gli scaligeri salterebbero proprio la super sfida contro la Vecchia Signora.

Una situazione da monitorare con grande attenzione e che rischia di privare Max Allegri di alcune pedine chiave per un appuntamento importantissimo come quello in programma a San Siro contro la Juve. Probabile, a questo punto, che qualcuno dei 5 calciatori diffidati riposi contro l’Hellas.