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Dove vedere Brasile-Marocco, streaming e diretta tv gratis del match dei Mondiali

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Brasile-Marocco è uno dei match più attesi della fase a gironi dei Mondiali 2026. Tutte le indicazioni su dove vederlo in diretta tv e in streaming

Al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey comincia il Mondiale del Brasile di Carlo Ancelotti, opposto nel primo match del girone C al Marocco.

Carlo Ancelotti applaude dalla panchina
Dove vedere Brasile-Marocco, streaming e diretta tv gratis del match dei Mondiali – calciomercato.it (foto Ansa)

Le due compagini si ritrovano di nuovo nello stesso girone di un campionato del mondo a 28 anni di distanza. Era il 1998 quando Brasile e Marocco erano stati sorteggiati nel gruppo A insieme alla Scozia, curiosamente presente anch’essa nel girone C del 2026. A Francia ’98, il Brasile si impose 3-0 con i gol di tre leggende della nazionale verdeoro ovvero Ronaldo, Rivaldo e Bebeto.

La Seleçao allenata da Ancelotti, primo c.t. straniero del Brasile, non è forte come quella che è arrivata in finale nel ’98 ma quando hai in squadra calciatori come Vinicius, Marquinhos, Allison, Raphinha e Casemiro (solo per citarne alcuni) non possono non esserci ambizioni di vittoria dopo gli ultimi due Mondiali di Russia e Qatar conclusi entrambi ai quarti di finale.

Brasile-Marocco, le probabili formazioni

Ancelotti dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1 con Matheus Cunha terminale offensivo sostenuto da Vinicius, Raphinha e Paquetà. Cunha contende il posto da titolare a Igor Thiago e Endrick. Il Marocco, quarto classificato in Qatar, è privo degli infortunati Aguerd ed Ezzalzouli. Il c.t. Ouahbi si affida alle stelle Hakimi e Brahim Diaz. Recuperato Mazraoui, a centrocampo ci sarà il romanista El Aynaoui.

Formazione Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphina, Paquetà, Vincius; Cunha

Formazione Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Amrabat, El Aynaoui, Ounahi; Diaz, Saibari, El Khannouss

Dove vedere Brasile-Marocco in streaming e diretta tv

Il calcio di inizio di Brasile-Marocco è previsto in tardissima serata, alle 00:00 di domenica 14 giugno. La partita sarà visibile gratuitamente su Rai 1 e in chiaro, in streaming, anche su RaiPlay tramite la app o il sito di riferimento. Il match del MetLife Stadium andrà ovviamente in onda in diretta streaming anche sull’app di DAZN, emittente che trasmetterà tutte le 104 partite del Mondiale. La programmazione della Rai ne prevede invece solo 35 tra fase a gironi e quella a eliminazione diretta.

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