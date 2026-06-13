Juve, piace Ndour della Fiorentina: possibile scambio

Il club bianconero e quello viola potrebbero dare vita a una clamorosa operazione di mercato la prossima estate.

Ha appena 21 anni, è italiano e nell’ultima stagione ha disputato un super campionato con la maglia della Fiorentina. Proprio in virtù di questo, Cher Ndour è tra i calciatori più corteggiati della Serie A e adesso è finito sul taccuino della Juventus in vista della prossima stagione.

La dirigenza di corso Galileo Ferraris, però, starebbe valutando l’inserimento di una contropartita tecnica per abbassare le richieste della Fiorentina: lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui nei dialoghi tra il club bianconero e quello viola potrebbe finire Fabio Miretti, particolarmente apprezzato dal nuovo allenatore Grosso.

Attenzione, dunque, a questa pista e al possibile scambio tra Juve e Fiorentina: chi ci guadagnerebbe secondo voi? Seguiremo questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo aggiornati nel corso dei prossimi giorni.