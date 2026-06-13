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Amorim in pole per il Milan, ora è l’ex Manchester United la prima scelta

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Continua la ricerca del Milan di un nuovo allenatore per la prossima stagione con i rossoneri che sembrano aver cambiato obiettivo con Oliver Glasner che sta perdendo quota in favore di Ruben Amorim.

Ruben Amorim
Milan, spunta il nome di Amorim per la panchina (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto su X, al momento Ruben Amorim rappresenterebbe la prima scelta per la panchina del Milan in vista della prossima stagione con il tecnico portoghese che, dopo la fine dell’avventura sulla panchina del Manchester United, sarebbe pronto ad un’avventura in Serie A cercando di rilanciare la squadra rossonera.

Classe 1985, Amorim era considerato fino a pochi mesi fa uno dei tecnici emergenti più interessanti del panorama europeo. La sfortunata avventura sulla panchina del Manchester United ha frenato l’ascesa dell’allenatore che potrebbe presto tornare in sella ad una panchina in Europa. Il Milan ha avuto più di un contatto con il portoghese e a breve potrebbe chiudere l’affare.

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