Prendono Fagioli, colpo di scena: dalla Fiorentina a una big

Bomba improvvisa per quel che riguarda il futuro di Nicolò Fagioli: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo.

In una stagione particolarmente complessa per la Fiorentina, tra le poche note positive c’è sicuramente Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001, a segno anche in Conference League nell’ultima sfida contro lo Jagiellonia, è legato al club viola da un contratto fino al 30 giugno 2028 ma in estate potrebbe a sorpresa cambiare aria.

A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è in queste ore ‘Tuttomercatoweb’, secondo cui Fagioli sarebbe finito nel mirino di due big di Premier League, ovvero Tottenham e Newcastle. Il 25enne originario di Piacenza è concentrato adesso soltanto sulla Fiorentina e su una salvezza da conquistare, quando siamo entrati nella fase più calda del campionato.

Ci sarà poi tempo per pensare al futuro e alle sirene provenienti dall’Inghilterra: Fagioli si trova benissimo a Firenze, ma la disponibilità economica di Tottenham e Newcastle e la possibilità di andare a giocare in un super campionato come la Premier potrebbero convincerlo a lasciare la Fiorentina al termine della stagione in corso. Seguiremo con attenzione l’evolversi di questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati.