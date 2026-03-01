Atalanta
Torna in Italia e va all’Inter: colpaccio dalla Premier League

Foto dell'autore

Svolta inaspettata in casa Inter in vista del calciomercato estivo: ecco il piano nerazzurro per la prossima stagione. 

L’Inter si gode il successo contro il Genoa nell’anticipo serale del 27esimo turno di Serie A e consolida il primato in classifica a una settimana dal derby contro il Milan. I nerazzurri disputano una gara super e la portano a casa grazie alle reti di Dimarco e di Calhanoglu su calcio di rigore.

Marotta al telefono prima di una partita
Marotta (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Marotta, intanto, studia le strategie da adottare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu. Uno dei profili che piacciono maggiormente al presidente dell’Inter è quello di Giovanni Leoni, difensore del Liverpool classe 2006 che lo scorso settembre ha riportato infatti la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, l’Inter avrebbe grandissima fiducia nel calciatore e vorrebbe riportarlo in Serie A, dopo l’esperienza al Parma nella stagione 2024/2025.

Da qui a giugno mancano ancora diversi mesi e tante cose possono cambiare, ma in casa Inter hanno le idee chiarissime su quelli che potrebbero essere i nuovi innesti in vista della prossima stagione.

/7
1512

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

2 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

3 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

4 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

