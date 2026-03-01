Torna in Italia e va all’Inter: colpaccio dalla Premier League

Svolta inaspettata in casa Inter in vista del calciomercato estivo: ecco il piano nerazzurro per la prossima stagione.

L’Inter si gode il successo contro il Genoa nell’anticipo serale del 27esimo turno di Serie A e consolida il primato in classifica a una settimana dal derby contro il Milan. I nerazzurri disputano una gara super e la portano a casa grazie alle reti di Dimarco e di Calhanoglu su calcio di rigore.

Marotta, intanto, studia le strategie da adottare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Chivu. Uno dei profili che piacciono maggiormente al presidente dell’Inter è quello di Giovanni Leoni, difensore del Liverpool classe 2006 che lo scorso settembre ha riportato infatti la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, l’Inter avrebbe grandissima fiducia nel calciatore e vorrebbe riportarlo in Serie A, dopo l’esperienza al Parma nella stagione 2024/2025.

Da qui a giugno mancano ancora diversi mesi e tante cose possono cambiare, ma in casa Inter hanno le idee chiarissime su quelli che potrebbero essere i nuovi innesti in vista della prossima stagione.