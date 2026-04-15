Juve, è fatta: firma fino al 2030 e annuncio ufficiale in arrivo

Juve sempre molto attiva sul mercato in vista della prossima stagione: operazione conclusa e comunicato in arrivo.

Dopo la vittoria sul campo dell’Atalanta di Palladino, in casa Juventus continua la marcia di avvicinamento al complicato impegno casalingo contro il Bologna, valido per la 33esima giornata di Serie A e in programma domenica sera alle ore 20,45.

I bianconeri sono carichi e vogliono portare a casa quello che sarebbe un successo quasi decisivo per la volata Champions League, ma intanto arrivano buone notizie anche dal fronte calciomercato: Manuel Locatelli, infatti, nelle prossime ore rinnoverà con la Juve e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2030, con il possibile inserimento di una clausola per estendere l’accordo per un’altra stagione.

Una firma importantissima, visto che l’ex Sassuolo è sicuramente tra le note più liete di questa stagione e anche il tecnico Spalletti non riesce più a farne a meno: la Juve vuole tornare grande e, per farlo, ha deciso di ripartire da Manuel Locatelli.