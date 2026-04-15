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Allegri-Milan, la richiesta che può far saltare tutto: addio ai rossoneri in vista

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Nonostante un contratto in essere anche per la prossima stagione, il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere lontano dal Milan.

Massimiliano Allegri
Massimiliano Allegri potrebbe dire addio al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport Massimiliano Allegri è pronto a chiedere un calciomercato in grado di rinforzare in maniera netta la rosa a sua disposizione. Nel caso in cui la risposta da parte del club fosse negativa, il tecnico livornese sarebbe pronto a fare le valigie abbandonando Milanello dopo un anno e valutando nuove esperienze.

Non è un mistero che il nome di Massimiliano Allegri sia uno dei più caldi per quello che riguarda la nazionale italiana dopo la mancata qualificazione al mondiale. Il tecnico rossonero potrebbe quindi valutare la sua prima esperienza alla guida di una nazionale con la sua seconda esperienza alla guida del Milan che potrebbe essere durata un solo anno.

Resta da capire chi, in caso di addio di Massimiliano Allegri, potrebbe prendere il suo posto in casa rossonera con il club che dovrebbe dare vita a un nuovo progetto tecnico nel giro di pochi mesi.

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