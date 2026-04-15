Juventus, continua l’incubo per Milik: nuovo infortunio e stagione finita

Non c’è pace per l’attaccante polacco della Juve, nuovamente ai box dopo il rientro delle scorse settimane

Nuova tegola per la Juventus e Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco si ferma nuovamente in allenamento: per lui lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra, come recita il comunicato del club bianconero.

Milik ne avrà per circa cinque settimane e difficilmente riuscirà a rientrare prima della fine del campionato. L’ex Napoli e Marsiglia era rientrato soltanto a fine marzo dopo un lunghissimo infortunio, subentrando nel finale di partita della sfida dell’Allianz Stadium contro il Sassuolo. Il giocatore aveva poi collezionato un altro gettone (sempre entrando a gara in corso) con il Genoa, mentre nell’ultima sfida contro l’Atalanta era rimasto in panchina.

Juventus, Spalletti nei guai: dopo Vlahovic va ancora KO Milik

Un guaio non di poco conto per Luciano Spalletti, che con il ritorno in campo di Milik sperava di avere una preziosa arma in più nel reparto offensivo per il rush finale di campionato.

😱 #Juventus – Nuovo stop per Arkadiusz #Milik: lesione al bicipite femorale della coscia per l’attaccante polacco, che ne avrà per circa 5 settimane. Stagione praticamente finita 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/zHGYDnNsuC — Giorgio Musso (@GiokerMusso) April 15, 2026

Lo stop del 32enne attaccante si aggiunge anche all’indisponibilità di Vlahovic, che oltre al match col Bologna salterà anche il successivo big match di San Siro contro il Milan. Spalletti nei prossimi due impegni avrà quindi a disposizione solo David e Openda come attaccanti di ruolo e potrebbe così rispolverare il nazionale belga, che non scende in campo da 5 gare.