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Kostic lascia la Juve a zero ma resta in Italia: la destinazione

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Il laterale serbo si appresta a salutare i bianconeri e a provare una nuova esperienza in un altro club. 

Con l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti, sembrava aver scalato posizioni nelle gerarchie della Juve ma alla fine la sua stagione si è conclusa in maniera davvero deludente. E il prossimo 30 giugno Filip Kostic lascerà i bianconeri a parametro zero. Ma dove si trasferirà l’esterno della Nazionale serba classe ’92?

Kostic cambia ruolo alla Juve
Filip Kostic (Ansa) – Calciomercato.it

Kostic – secondo quanto riportato da “Violanews.com” – sarebbe un grande obiettivo di mercato di Fiorentina e Venezia. il direttore sportivo viola Fabio Paratici vanta buonissimi rapporti con il suo agente Lucci, ma occhio ai lagunari che sono pronti a rinforzarsi in maniera importante dopo essere stati promossi in Serie A.

Si va, dunque, verso una volata a due tra Fiorentina e Venezia per Kostic che ancora qualche giorno e saluterà definitivamente la Juve e svuoterà l’armadietto alla Continassa.

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