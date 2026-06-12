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Attenta Juve, su Lucumi si inserisce un’altra big italiana

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Il difensore del Bologna e della nazionale colombiana è tra i calciatori più richiesti in questa finestra di mercato. 

Viene da una stagione davvero importante con la maglia del Bologna e adesso vogliono tutti Jhon Janer Lucumi Bonilla. Il difensore della nazionale colombiana classe ’98 è stato accostato con insistenza anche al Barcellona nell’ultimo periodo, ma alla fine potrebbe rimanere in Italia anche se con una maglia diversa da quella rossoblu.

Jhon Lucumì
Lucumì (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lucumi, infatti, piace a Juventus e Roma che sono pronte a darsi battaglia per il suo cartellino: lo riferisce in queste ore la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui il club capitolino sarebbe entrato nell’idea di cedere Ndicka per qualcosa come 35 milioni di euro e di reinvestire parte di questi soldi proprio per portare Lucumi nella capitale.

Una mazzata pesantissima per la Juventus e per Luciano Spalletti che, a questo punto, sarebbero costretti a virare su un altro profilo per rinforzare la retroguardia della Vecchia Signora.

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