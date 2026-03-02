Atalanta
Koopmeiners cambia maglia in Italia: operazione da 30 milioni

Teun Koopmeiners potrebbe lasciare la Juventus al termine di questa stagione: le ultime sul centrocampista olandese. 

Nell’ultimo periodo il suo rendimento è cresciuto e anche nel doppio confronto in Champions League contro il Galatasaray è stato tra i migliori della Juve, sia nella gara di andata dove ha realizzato una fantastica doppietta che nel match di ritorno. Teun Koopmeiners sta finalmente mostrando il suo reale valore, ma la sua avventura in bianconero rischia di concludersi al termine della stagione in corso.

Il centrocampista olandese classe ’98 – secondo l’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’ – è uno dei grandi obiettivi di mercato della Roma in vista della prossima stagione: Gasperini lo apprezza parecchio e farebbe carte false pur di allenarlo nuovamente dopo l’esperienza all’Atalanta dal 2021 al 2024.

La Juve, che nell’estate del 2024 lo ha pagato circa 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus, sarebbe disposta a privarsene per una cifra di almeno 30 milioni di euro, così da evitare una pesantissima minusvalenza a bilancio. Secondo voi alla fine l’operazione tra Juventus e Roma si concretizzerà davvero?

