Kayode torna in Serie A, una big ci prova per la prossima estate

Michael Kayode è uno dei punti di forza del Brentford in questa stagione con il giovane difensore italiano che è diventato famoso in Inghilterra anche per via delle sue potenti rimesse laterali.

Autore di un’ottima stagione con la squadra inglese, il laterale è un punto fermo della squadra che al momento è settima in classifica in Premier League, in piena lotta per un posto in Europa in vista della prossima stagione.

Michael Kayode
Il futuro di Kayode potrebbe essere in Serie A

Acquistato per circa 18 milioni di euro dalla Fiorentina, il Brentford ha visto raddoppiare il valore dell’esterno italiano che viene seguito con attenzione anche da Gennaro Gattuso che potrebbe puntare su di lui per il nuovo corso che partirà dopo il mondiale della prossima estate.

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, il profilo di Kayode piace molto all’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un laterale destro che possa far rifiatare Denzel Dumfries, considerato il fatto che Luis Henrique non sembra aver convinto a pieno. Non è da escludere, tra l’altro, che l’olandese possa essere sacrificato in estate per fare cassa considerata la prematura uscita dalla Champions League dei nerazzurri in questa stagione.

Per provare a strapparlo al Brentford, l’Inter dovrà sborsare circa 30 milioni di euro per provare a portarlo a Milano. Un affare non semplice per i nerazzurri che potrebbero provare a inserire qualche contropartita tecnica o chiudere in prestito con diritto di riscatto.

