Occhi della Juventus in casa Sassuolo, piace Koné | CM

Foto dell'autore

La Juventus guarda in casa Sassuolo in vista della prossima stagione con i bianconeri che sono pronti a chiudere un colpo per rinforzare la propria rosa.

Ismael Koné
Gli occhi della Juventus su Koné (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un calciatore della formazione di Fabio Grosso si sta mettendo in mostra in questa stagione e, anche contro l’Atalanta, è risultato decisivo per il successo dei neroverdi per 2-1.

Ismael Koné, giovane centrocampista della formazione emiliana, sta vivendo un’ottima stagione con la maglia del Sassuolo. Autore di 4 gol in questo campionato, il nazionale canadese è un punto fermo della formazione di Fabio Grosso, in grado di coniugare al meglio sia la fase difensiva che quella offensiva.

Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro con la Juventus che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, starebbe seguendo con attenzione l’evoluzione del calciatore. La dirigenza bianconera sarebbe pronta a fare un tentativo per l’ex Marsiglia già in estate, ma il rischio è che il prossimo mondiale, da vivere in casa con la propria nazionale, possa metterlo ulteriormente in vista agli occhi delle big europee.

