Ha convinto la Juventus e Spalletti: via libera per l’affare low cost | CM

Segnali positivi per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante: le ultime sul suo futuro in maglia bianconera

Se contro il Galatasaray in Champions League non era riuscito a incidere entrando a gara in corso, diversamente invece è andata nello scontro diretto dell’Olimpico con la Roma.

Juve, le ultime sul futuro di Boga
Serata dal sapore speciale per Jeremie Boga, che ha avviato la rimonta della Juventus dopo il 3-1 giallorosso firmato da Malen. L’attaccante ivoriano ha trovato il suo primo centro con la maglia bianconera, rianimando la ‘Vecchia Signora’ nel vitale incrocio per la lotta Champions contro la formazione di Gasperini.

Destro al volo chirurgico sul cross dell’altro neo-entrato Zhegrova, senza lasciare scampo a Svilar per la rete del momentaneo 3-2 della Juve. Boga in precedenza aveva preso il posto dell’impalpabile David, piazzandosi sul lato sinistro della trequarti di Spalletti.

Calciomercato Juve, Boga lascia il segno: riscatto più vicino

Una rete fondamentale per la ‘remuntada’ della Juventus, prima del sigillo finale di Gatti che ha regalato un punto preziosissimo ai bianconeri nella rincorsa per un piazzamento alla prossima Champions League.

La squadra di Spalletti resta in piena corsa per il quarto posto, con l’allenatore di Certaldo che ha dato subito fiducia a Boga dopo l’arrivo sotto la Mole nel mercato di gennaio dell’ex Sassuolo e Atalanta. Il classe ’97 nato a Marsiglia ha convinto finora negli spezzoni di gara che gli ha concesso Spalletti e prossimamente potrebbe anche avere una chance dal primo minuto. Boga nelle gerarchie spallettiane ha già superato Openda, quest’ultimo relegato a un ruolo sempre più marginale nell’attacco bianconero.

Il giocatore ivoriano è attualmente in prestito secco alla Juve, che per riscattarlo dal Nizza dovrà sborsare 4,8 milioni di euro entro il prossimo 30 giugno. Ipotesi tutt’altro che remota come raccolto da Calciomercato.it, considerando l’impatto positivo di Boga con la realtà bianconera e il prezzo relativamente basso per l’acquisizione a titolo definitivo. In caso di permanenza a Torino, l’attaccante firmerebbe un contratto fino al 2029 con la ‘Vecchia Signora’.

