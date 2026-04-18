Doppio sorriso per Spalletti: la scelta su Yildiz in vista di Juve-Bologna

Allenamento di rifinitura per la Juventus alla vigilia della sfida di campionato con il Bologna: le ultime sulle condizioni del numero dieci e di Thuram

Luciano Spalletti tira un sospiro di sollievo alla vigilia del match di campionato contro il Bologna, altra tappa fondamentale nella corsa al quarto posto della Juventus.

Kenan Yildiz e Khephren Thuram si sono allenati insieme al resto del gruppo nella rifinitura alla Continassa e saranno disponibili per il posticipo di domani sera all’Allianz Stadium. Sia il numero dieci che il centrocampista francese hanno smaltito i rispettivi acciacchi e sono tornati ad allenarsi agli ordini di Spalletti.

Juventus, le condizioni di Thuram e Yildiz: la probabile formazione col Bologna

Thuram sarà regolarmente al suo posto in mediana al fianco di capitan Locatelli, quest’ultimo fresco di rinnovo fino al 2030 con la ‘Vecchia Signora’.

Qualche dubbio in più c’è invece sulla partenza dal primo minuto di Yildiz (che deve gestire un’infiammazione al ginocchio), con Spalletti che deciderà sull’impiego del turco solo domani dopo l’ultima sgambata. C’è la sensazione comunque che il fantasista possa partire dall’inizio e alternarsi in un‘eventuale staffetta con Boga. Spalletti ritroverà McKennie dopo la squalifica, mentre in attacco potrebbe esserci il rilancio di Jonathan David.

Juventus, probabile formazione anti-Bologna (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David