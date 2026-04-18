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Pagelle Udinese-Parma 0-1, i voti della sfida: Elphege entra e la decide: male Kabasele

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Il Parma batte l’Udinese in trasferta e certifica, di fatto, la propria salvezza con i bianconeri che dicono definitivamente addio alle speranze di raggiungere la zona europea della classifica.

Nicolò Zaniolo
I voti di Udinese-Parma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo un primo tempo equilibrato è il Parma a trovare il gol del vantaggio con il neo entrato Elphege che va a battere Okoye, non incolpevole nell’occasione della rete. Un successo fondamentale per gli emiliani che si portano a quota 39 punti in classifica andando a raggiungere la salvezza. Un ko che fa fare un netto passo indietro ai bianconeri che, la scorsa settimana avevano fatto il colpo grosso in casa del Milan.

Al gol del vantaggio del Parma è seguita una reazione sterile da parte dei padroni di casa che non sono riusciti a centrare il pari. Andiamo a vedere i voti della sfida.

Voti Udinese-Parma 0-1, Cuesta raggiunge la salvezza

UDINESE (3-4-2-1): Okoye 5,5; Kristensen 5,5 (81′ Mlacic sv), Kabasele 5, Solet 5,5; Ehizibue 6 (73′ Zarraga 6), Piotrowski 5,5 (63′ Gueye 6), Karlstrom 5,5, Kamara 5,5 (63′ Arizala 6); Atta 6, Ekkelenkamp 6 (73′ Buksa 5,5); Zaniolo 5,5. Allenatore Runjaic.
PARMA (3-5-1-1): Suzuki 6; Circati 6,5, Troilo 6, Ndiaye 6,5 (74′ Britschgi 6); Delprato 6, Bernabé 6 (65′ Ordonez 6), Keita 6,6, Nicolussi Caviglia 6 (71′ Estevez 6), Valeri 6; Strefezza 6,5 (65′ Ondrejka 6); Pellegrino 6 (46′ Elphege 7). Allenatore Cuesta
MARCATORI: Elphege
AMMONITI: Zaniolo, Karlstrom

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