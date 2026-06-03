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Calafiori nel mirino del Real Madrid, richiesta di Mourinho

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Sta nascendo il nuovo Real Madrid di José Mourinho con il tecnico portoghese che è stato scelto da Florentino Perez per la rinascita delle merengues in vista della prossima stagione.

Riccardo Calafiori
La vittoria dell’Arsenal porta milioni al Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Per ufficializzare il ritorno di Mourinho a Madrid sarà necessario attendere l’elezione del Presidente del Real Madrid con Florentino Perez che è in netto vantaggio rispetto alla concorrenza. Una volta che sarà certo l’arrivo di Mourinho si procederà con il calciomercato anche se alcune operazioni (vedi Dumfries) sono già cominciate.

Riccardo Calafiori ha un ottimo rapporto con Mourinho che ha avuto quando era alla Roma. Il difensore dell’Arsenal, secondo quanto affermato da Tuttomercatoweb.com, sarebbe uno degli obiettivi di mercato della squadra spagnola per sistemare una difesa che sarà profondamente rivoluzionata in vista della prossima stagione.

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