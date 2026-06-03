Rivoluzione Lazio, Lotito ne caccia tre: ecco cosa cambierà

Il club biancoceleste si prepara ad una piccola grande rivoluzione, Dopo l’addio a Sarri ci saranno altre tre novità: ecco cosa sta accadendo

La Lazio è reduce da una delle stagioni più complicate degli ultimi anni. Sul campo la formazione biancoceleste ha chiuso con un anonimo nono posto, lontana dalle zone che contano, mai in corsa per i posti di alta classifica e fuori (per il secondo anno consecutivo) dall’Europa. Un campionato condizionato dal mancato mercato, chiuso tra le polemiche che hanno accompagnato la dirigenza e il tecnico Sarri e che hanno portato all’addio del pubblico.

“Una stagione formativa”, l’ha definita il tecnico toscano, che ha lasciato ufficialmente il club nei giorni scorsi e che verrà sostituito da Gennaro Gattuso. Ma il cambio alla guida tecnica non sarà l’unica sorpresa che accompagnerà il club. Il patron biancoceleste Claudio Lotito ha in mente una piccola rivoluzione. Che non coinvolgerà solo l’ambito tecnico.

Infortuni e comunicati: Lotito è furioso

Le principali variazioni riguarderanno l’aspetto medico e quello legato alla comunicazione. I tanti, troppi infortuni e i tempi di recupero dilatati, hanno fatto storcere il naso alla dirigenza: dopo Rovella, Cataldi e Zaccagni anche Isaksen si sottoporrà ad un intervento per risolvere il problema legato alla pubalgia: cinque casi in meno di dieci mesi sono davvero troppi; come i tanti infortuni (cinquantatré nell’ultima stagione) muscolari che hanno accompagnato diversi giocatori della rosa. Il reparto sanitario sarà cambiato: : il dottor Italo Leo è destinato a lasciare Formello, mentre il professor Fabio Rodia dovrebbe rimanere come consulente esterno. Verrà nominato un nuovo responsabile sanitario. E verrà valutata anche la situazione legata ai campi di allenamento di Formello, oggetto del prossimo ritiro estivo.

Ma non saranno gli unici cambiamenti in vista della prossima stagione. Emanuele Floridi, che era stato nominato responsabile della comunicazione biancoceleste lo scorso anno, è destinato a lasciare la Lazio: continuerà a lavorare al fianco di Lotito, ma non nella Lazio. La gestione della comunicazione, nei delicati mesi condizionati dalla contestazione dei tifosi, è stata giudicata sbagliata. Sono finiti nell’occhio del ciclone alcuni comunicati rivolti alla tifoseria, e alcuni video pubblicati sui social). Floridi non gestirà più la comunicazione biancoceleste. Lotito vuole aria nuova e fresca all’interno del club: sta pensando ad una piccola, grande rivoluzione, per evitare di ripetere tutte le difficoltà emerse nel corso degli ultimi dodici mesi: dopo il tecnico, ci saranno variazioni nell’area medica e nell’ufficio stampa. E potrebbero non essere le uniche.