Ufficiale: Locatelli ha firmato fino al 2030 con la Juventus

La notizia era nell’aria da giorni, ma ora è ufficiale: Manuel Locatelli ha firmato il rinnovo di contratto con la Juventus legandosi ai bianconeri fino al giugno del 2030.

Punto fermo della squadra allenata da Luciano Spalletti, Manuel Locatelli ha prolungato con la squadra bianconera con il benestare dell’allenatore che proprio pochi giorni fa aveva ufficializzato la sua permanenza in bianconero.

Di seguito il comunicato della Juventus: “La storia tra Manuel Locatelli e la Juventus prosegue nel segno della continuità, dell’appartenenza e della responsabilità: è ufficiale il rinnovo del contratto del centrocampista classe 1998, che resterà in bianconero fino al 30 giugno 2030”.