Quando gioca il Brasile ai Mondiali 2026: il calendario del girone e il possibile tabellone dai sedicesimi

Il Brasile è sempre tra le nazionali più attese ai Mondiali 2026. Ecco tutti i match che disputerà la Seleçao di Ancelotti con un’anticipazione sui possibili incroci nella fase a eliminazione diretta

Quattro edizioni terminate ai quarti di finale (2006; 2010; 2018 e 2022) e una in semifinale (quella casalinga del 2014). Questo il bilancio del Brasile nei Mondiali dopo l’ultimo trionfo datato 2002, vittoria che ha permesso alla Seleçao di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della competizione per la quinta volta.

Ai Mondiali 2026, il Brasile si presenta con ambizioni di vittoria. Una prospettiva inevitabile considerata la qualità dell’organico e la presenza in panchina di Carlo Ancelotti. Per ingaggiare l’allenatore emiliano, il Brasile ha interrotto una tradizione ultracentenaria. Mai prima di ora, infatti, la nazionale verdeoro ha avuto un c.t. straniero.

Con i club che ha allenato, Ancelotti ha vinto tutto quello che c’era da vincere in ambito nazionale e internazionale. Trionfare a un Mondiale rappresenterebbe il coronamento di una carriera irripetibile. Lo sanno anche i tifosi brasiliani pronti a sostenere di nuovo in massa una nazionale, come sempre, ricca di talento e qualità in tutti i reparti.

Il Brasile ai Mondiali 2026, il calendario delle partite e il possibile tabellone

Il Brasile di Ancelotti è inserito nel gruppo C dei Mondiali 2026. Un girone identico in gran parte a quello in cui è stata sorteggiata la Seleçao a Francia ’98. Alla stregua di quanto avvenuto in quell’edizione anche stavolta il Brasile affronterà il Marocco e la Scozia. A completare la composizione del gruppo c’è Haiti, nazionale che ha disputato un unico Mondiale finora, quello del 1974 in Germania.

Ecco il calendario del Brasile nel girone C

Brasile-Marocco (sabato 13 giugno ore 00.00) – RAI 1 / DAZN

(sabato 13 giugno ore 00.00) – RAI 1 / DAZN Brasile-Haiti (sabato 20 giugno ore 2.30) – DAZN

(sabato 20 giugno ore 2.30) – DAZN Brasile-Scozia (giovedì 25 giugno ore 00.00) – DAZN

Qualora si qualificasse al primo posto nel gruppo C, il Brasile affronterebbe ai sedicesimi di finale la seconda del girone F, quello di Olanda, Svezia, Giappone e Tunisia. In caso di secondo posto, invece, incrocerebbe la vincente del gruppo F. Ai sedicesimi passano anche le 8 migliori terze. Con l’eventuale terzo posto, i verdeoro finirebbero contro una delle prime classificate dei gruppi A (Messico, Corea, R.Ceca, Corea), E (Germania, Ecuador, Costa d’Avorio, Curaçao) o I (Francia, Norvegia, Senegal, Iraq).

I sedicesimi di finale del Mondiale 2026 sono in programma tra il 28 giugno e il 3 luglio. Gli ottavi di finale si giocano tra sabato 4 e martedì 7 luglio. I quarti, tra il 9 e il 12 luglio. Martedì 14 e mercoledì 15 sono i due giorni delle semifinali. Infine, la finale del Mondiale si disputerà a New York domenica 19 luglio.