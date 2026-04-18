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Sfida in Serie A per Solet: Roma e Juventus sul centrale dell’Udinese | CM

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Roma e Juventus hanno messo nel mirino Oumar Solet, difensore dell’Udinese che sta vivendo una buona stagione agli ordini di Runjaic e che appare pronto al salto di qualità per il prossimo campionato.

Oumar Solet
Solet nel mirino di Roma e Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, l’interesse da parte dei bianconeri ci sarebbe da diverso tempo con la dirigenza pronta a fare un tentativo per regalare il classe 2000 a Luciano Spalletti in vista del prossimo campionato. Nella corsa al difensore, però, si sarebbe inserita la Roma, pronta a fare un’offerta all’Udinese che comprenderebbe una parte economica più la cessione di due giovani della Primavera.

I giallorossi potrebbero aver necessità di cedere Ndicka durante la prossima estate con il centrale che potrebbe essere sacrificato per mettere a registro un’importante plusvalenza. Il classe 1999 della nazionale ivoriana appare uno dei maggiori indiziati a lasciare la Roma, pronta a fare cassa con la sua cessione.

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