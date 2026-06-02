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Juventus, Alisson si complica: De Gea e lo scambio con l’ex Paratici | CM

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La Juve a caccia di un nuovo portiere dopo la deludente stagione di Di Gregorio: lo spagnolo della Fiorentina rimane uno dei potenziali sostituti 

Un nodo delicato da sciogliere sul mercato in casa Juventus è il portiere, vista la bocciatura della dirigenza e di Spalletti per Di Gregorio.

Juventus, De Gea nel mirino
De Gea nel mirino della Juve (Ansa) – Calciomercato.it

L’estremo difensore milanese lascerà la ‘Vecchia Signora’ questa estate dopo la deludente stagione in bianconero, con la società della Continassa che valuta l’ex Inter e Monza circa 15 milioni di euro. Per Di Gregorio non mancano i sondaggi dall’Italia e dall’estero, tra i quali spicca l’Atalanta se dovesse partire Carnesecchi. 

Occhio inoltre a Bologna e Fiorentina, con i viola che devono risolvere la questione relativa al futuro di David De Gea tra i pali.

Calciomercato Juve, De Gea al posto di Di Gregorio: nell’affare anche un baby bianconero

La permanenza dell’esperto portiere spagnolo a Firenze non è scontata, anche perché sulel sue tracce c’è proprio la Juventus. Spalletti cerca un profilo di esperienza e personalità: Alisson è il prescelto del tecnico, ma la pista che porta al brasiliano ex Roma si è complicata negli ultimi giorni dopo il muro alzato dal Liverpool. 

Michele Di Gregorio
Di Gregorio in uscita dalla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Il piano B a questo punto rimane De Gea, considerando i costi decisamente più alti per il ‘Dibu’ Martinez e Vicario. Arrivare al portiere iberico sarebbe meno dispendioso, con la Fiorentina che inoltre si libererebbe di un ingaggio gravoso per le casse del sodalizio viola. Stipendio (da 3 milioni netti più bonus) che sarebbe invece in linea con le disponibilità della Juve, che metterebbe sul piatto un assegno da 5-6 milioni di euro per il cartellino come raccolto da Calciomercato.it. 

Per De Gea non sono da escludere contatti prossimamente con l’ex Dg bianconero Paratici, mentre nell’operazione potrebbero rientrare Di Gregorio (con cash in favore della Juventus), o un giovane della Next Gen e in questo caso al Direttore sportivo della Fiorentina piace l’austriaco classe 2005 Puczka.

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