Juve, il primo colpaccio può arrivare dal Napoli per meno di 10 milioni

Bianconeri sempre molto attivi sul mercato e pronti a rinforzarsi in vista della prossima stagione: ecco le ultime.

La Juve è alla disperata ricerca di un nuovo portiere visto che Di Gregorio e Perin hanno deluso le aspettative nel corso di questa stagione. L’obiettivo numero uno si chiama Alisson Becker che Spalletti conosce molto bene per averlo già avuto a disposizione nel corso della sua avventura a Roma.

L’operazione con il Liverpool, però, non è affatto complessa e, dunque, a Torino si valutano le alternative: una di queste si chiama Alex Meret, reduce da una stagione non proprio esaltante al Napoli e legato agli azzurri da un contratto fino al 30 giugno 2027.

La valutazione dell’estremo difensore originario di Udine – secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’ – si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata della Juventus: sarà lui a difendere i pali della porta bianconera l’anno prossimo?