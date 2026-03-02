Atalanta
Annuncio clamoroso: Sarri via subito dalla Lazio

La notizia all’indomani della sconfitta in casa del Torino

Solo la vittoria della Coppa Italia salverebbe la stagione della Lazio. Una stagione fin qui disastrosa: i biancocelesti occupano il decimo posto con 34 punti, appena uno in più del Parma. Domenica a Torino è arrivata la nona sconfitta in campionato, la quinta in trasferta.

Francamente era difficile aspettarsi di più, senza un mercato in estate e quello di gennaio che più che rafforzare ha indebolito la rosa di Sarri. A ciò si aggiungono i rapporti sempre più tesi tra tecnico e società. Siamo alla resa dei conti? Vicini, questo sì. Per Giancarlo Padovan, intervenuto nella diretta di ‘Radio Radio’, “se potesse, la Lazio cambierebbe subito l’allenatore”.

A meno di cataclismi, però, Lotito e Sarri andranno avanti insieme. Perlomeno fino al termine di quest’anno, quando si traccerà una linea.

Ora meglio tenere la testa sul campo, c’è in ballo una Coppa Italia che potrebbe dare un senso una stagione che – parafrasando Vasco Rossi – un senso non ce l’ha. Mercoledì l’andata della semifinale con l’Atalanta, Sarri si gioca tutto o quasi. E pure la Lazio…

