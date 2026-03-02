Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Stankovic ‘alleato’ Inter per Kostov: ecco i due grandi ostacoli | CM

Foto dell'autore

La Stella Rossa punta a chiudere un affare record

L’Inter vuole mettere le mani sul cartellino di Vasilij Kostov, uno dei migliori talenti del panorama calcistico internazionale. È un centrocampista offensivo di soli 17 anni (a maggio sarà maggiorenne), ma già punto fermo della Stella Rossa guidata da Dejan Stankovic.

Kostov è legato alla Stella Rossa fino al 2028
Stankovic ‘alleato’ Inter per Kostov: ecco i due grandi ostacoli (Instagram) – Calciomercato.it

Proprio il grande ex nerazzurro, secondo quanto appurato da Calciomercato.it, rappresenta un alleato importante per Marotta e Ausilio. Il serbo sta provando a spingere il ragazzo a scegliere l’Inter, a preferirla rispetto ad altri top club.

Come raccolto ulteriormente da Calciomercato.it, Kostov sogna la Premier League. Soprattutto per gli stranieri, il massimo campionato inglese è un po’ come la NBA per i cestisti. Su di lui è molto forte l’Arsenal, in testa alla Premier: i ‘Gunners’ hanno già presentato un’offerta da 20 milioni di euro non accolta dalla Stella Rossa.

L’Ad Zvezdan Terzic punta infatti a chiudere a un affare record per la storia del club di Belgrado: dopo i 15 milioni ottenuti dal Bournemouth per il 2007 Milosavljevic, l’obiettivo è incassarne circa il doppio dalla vendita di Kostov, quest’anno autore di ben 12 gol (e non è certo un attaccante…) e 6 assist.

L’Inter si affida a Stankovic, ma anche all’agente di Kostov – Nikola Kolarov, il fratello di Aleksandar, attuale vice di Chivu – per avere la meglio su una concorrenza pesante che comprende anche il Bayern Monaco e altre società come la Juve.

/7
1513

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

2 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

3 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

4 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie