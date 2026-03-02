Stankovic ‘alleato’ Inter per Kostov: ecco i due grandi ostacoli | CM

La Stella Rossa punta a chiudere un affare record

L’Inter vuole mettere le mani sul cartellino di Vasilij Kostov, uno dei migliori talenti del panorama calcistico internazionale. È un centrocampista offensivo di soli 17 anni (a maggio sarà maggiorenne), ma già punto fermo della Stella Rossa guidata da Dejan Stankovic.

Proprio il grande ex nerazzurro, secondo quanto appurato da Calciomercato.it, rappresenta un alleato importante per Marotta e Ausilio. Il serbo sta provando a spingere il ragazzo a scegliere l’Inter, a preferirla rispetto ad altri top club.

Come raccolto ulteriormente da Calciomercato.it, Kostov sogna la Premier League. Soprattutto per gli stranieri, il massimo campionato inglese è un po’ come la NBA per i cestisti. Su di lui è molto forte l’Arsenal, in testa alla Premier: i ‘Gunners’ hanno già presentato un’offerta da 20 milioni di euro non accolta dalla Stella Rossa.

L’Ad Zvezdan Terzic punta infatti a chiudere a un affare record per la storia del club di Belgrado: dopo i 15 milioni ottenuti dal Bournemouth per il 2007 Milosavljevic, l’obiettivo è incassarne circa il doppio dalla vendita di Kostov, quest’anno autore di ben 12 gol (e non è certo un attaccante…) e 6 assist.

L’Inter si affida a Stankovic, ma anche all’agente di Kostov – Nikola Kolarov, il fratello di Aleksandar, attuale vice di Chivu – per avere la meglio su una concorrenza pesante che comprende anche il Bayern Monaco e altre società come la Juve.