Probabili formazioni Como-Inter: Chivu fa (maxi) turnover e cambia modulo

Foto dell'autore

Fabregas rilancia Nico Paz dal primo minuto dopo la panchina col Lecce per motivi disciplinari

L’Inter punta al doblete, Scudetto e Coppa Italia, motivo per cui questa è una settimana molto importante. Prima del derby, i nerazzurri giocheranno al Sinigaglia l’andata delle semifinali di Coppa Italia: l’avversario è un Como desideroso di fare la storia. Chivu è chiamato a gestire le forze in vista della stracittadina col Milan: maxi turnover e possibile cambio di modulo.

Chivu durante una partita dell'Inter
Probabili formazioni Como-Inter: Chivu fa (maxi) turnover e cambia modulo (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il tecnico romeno potrebbe cambiare otto/nove calciatori rispetto alla formazione mandata in campo dall’inizio sabato scorso contro il Genoa. In porta giocherà il titolare di Coppa Italia, vale a dire lo spagnolo Josep Martinez.

Al centro della difesa dovrebbe rivedersi Acerbi, con Bisseck e Bastoni ai suoi lati. Sull’out mancino Carlos Augusto farà rifiatare Dimarco, mentre a destra è ballottaggio tra Darmian e Dumfries con il primo che sta scalando posizioni. Qualche dubbio anche a metà campo: possibile un impiego dal 1′ di Hakan Calhanoglu, anche per aumentare i giri del suo motore in ottica derby.

I partner del turco potrebbero essere Sucic e Diouf. Con l’indisponibilità di Bonny, il quale potrebbe recuperare per domenica, davanti Chivu ha a disposizione solo Thuram e Pio Esposito, ecco perché si valuta il passaggio a una sorta di 3-5-1-1 o 3-4-2-1.

Nel primo caso Frattesi agirebbe a supporto di Pio Esposito (o Thuram), nel secondo l’ex Sassuolo verrebbe affiancato sulla trequarti da Diouf.

Como-Inter, Fabregas rilancia Nico Paz dopo l’esclusione per motivi disciplinari

Sponda Como, Fabregas rilancerà dall’inizio Nico Paz, sabato escluso dall’11 titolare anti Lecce per motivi disciplinari. Il talento argentino sarebbe arrivato in leggero ritardo alla riunione tecnica pre-gara. Assenze a parte, l’allenatore spagnolo manderà in campo la migliore formazione possibile, perché l’obiettivo del Como è il massimo possibile: prendersi la Coppa Italia.

Nico Paz in azione col Como
Como-Inter, Fabregas rilancia Nico Paz dopo l’esclusione per motivi disciplinari (AnsaFoto) – Calciomercato.it

PROBABILI FORMAZIONI COMO-INTER

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. All.: Fabregas

INTER (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Diouf, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Frattesi, Pio Esposito. All.: Chivu

