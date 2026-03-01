Atalanta
Inter, coperta corta per Chivu tra Como e Milan: nuovo ko dopo Lautaro

C’è una nota stonata in casa nerazzurra dopo la vittoria di San Siro contro il Genoa: emergenza per Chivu nel reparto offensivo

L’Inter si mette alle spalle la cocente eliminazione dalla Champions League per mano del Bodo Glimt e liquida con un secco 2-0 il Genoa nell’anticipo di campionato.

Inter, Chivu rischia di perdere Bonny
A San Siro brilla ancora una volta il mancino fatato di Dimarco, mentre nella ripresa è il rientrante Calhanoglu dal dischetto a chiudere i conti. Ottava vittoria consecutiva per la truppa di Chivu e altro mattoncini verso lo scudetto in vista del derby di domenica contro il Milan. Prima però ci sarà il match d’andata delle semifinali di Coppa Italia, con l’Inter attesa dalla trasferta sul campo del Como di Fabregas. 

Inter, Bonny tiene sulle spine Chivu: le ultime sulle condizioni del francese

L’unica nota stonata della vittoriosa sfida contro il Genoa riguarda il problema fisico accusato da Ange-Yoan Bonny, costretto al cambio con Diouf nell’ultima parte di gara. L’attaccante francese – che era andato vicino al gol qualche minuto prima del vantaggio firmato da Dimarcoè alle prese con un affaticamento che verrà gestito e valutato giorno per giorno dallo staff medico nerazzurro.

Inter, le condizioni di Bonny
Per il momento non sono previsti esami per l’ex Parma, che molto probabilmente salterà il match di coppa contro il Como. In settimana si avranno nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Bonny ovviamente anche in chiave derby, con Chivu che rischia di avere la coperta cortissima in attacco per il prossimo ciclo di partite considerando anche l’assenza di capitan Lautaro Martinez.

Con il Como spazio quindi al tandem Esposito-Thuram mentre Frattesi, Diouf o Mkhitaryan potrebbero spostarsi qualche metro più avanti e fungere come alternative nel reparto offensivo. 

