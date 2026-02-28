Atalanta
PAGELLE e TABELLINO Inter-Genoa 2-0: Dimarco pazzesco, Thuram floppa ancora. Ekuban impatta bene

Foto dell'autore

Voti, top e flop del match valevole per la 27esima giornata di Serie A

L’Inter dimentica il Bodo riprendendo la marcia inarrestabile in campionato. Battuto il Genoa con un netto 2-0. Una magia di Dimarco sblocca la gara che i nerazzurri chiudono a venti minuti dalla fine, nel miglior momento della squadra di De Rossi, con il rigore trasformato da Calhanoglu. Chivu vola così a +13 sul Milan di Allegri, impegnato domani in casa della Cremonese, a una settimana dal derby.

Dimarco abbracciato da Bonny dopo il gol al Genoa
PAGELLE e TABELLINO Inter-Genoa 2-0: Dimarco pazzesco, Thuram floppa ancora. Ekuban impatta bene (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Le Pagelle di Inter-Genoa

INTER

TOP: Dimarco 8 – Ha messo la ciliegina a una stagione fin qui straordinaria. Tra gol e assist è il giocatore più determinante di questa Inter lanciatissima verso lo Scudetto.

FLOP: Thuram 5 – Ancora una partita senza spunti e basso ritmo. Chivu chiede a lui e Bonny maggior sostegno a centrocampo, ma non c’è verso. Il romeno lo toglie a inizio ripresa, forse per disperazione.

  • Sommer 6,5
  • Akanji 6
  • De Vrij 6 / Dal 66′ Bisseck 6
  • Carlos Augusto 6
  • Luis Henrique 7
  • Barella 6,5
  • Zielinski 6,5 / Dal 76′ Frattesi s.v.
  • Mkhitaryan 7 / Dal 58′ Calhanoglu 6,5
  • Dimarco 8
  • Thuram 5 / Dal 58′ Pio Esposito 6
  • Bonny 6,5 / Dal 76′ Diouf s.v.
  • All.Chivu 6,5

GENOA

TOP: Ekuban 7 – Grande impatto sulla gara. Mette in difficoltà la difesa nerazzurra e per poco non fa espellere Calhanoglu.

FLOP: Malinovskyi 5 – Doveva essere l’arma in più del Genoa, invece è stata quella in meno. De Rossi lo toglie all’intervallo anche perché ammonito.

  • Bijlow 7
  • Marcandalli 6
  • Ostigard 6
  • Vasquez 6
  • Ellertsson 5,5
  • Frendrup 5,5
  • Malinovskyi 5 / Dal 46′ Amorim 5
  • Martín 5 / Dall’86’ Sabelli s.v.
  • Baldanzi 6,5 / Dal 66′ Messias s.v.
  • Vitinha 5,5 / Dal 58′ Ekuban 7
  • Colombo 6 / Dal 66′ Ekhator s.v.
  • All.De Rossi 6

ARBITRO: Fabbri 6

Serie A, il tabellino di Inter-Genoa

INTER-GENOA 2-0
Marcatori: 30′ Dimarco, 70′ rig.Calhanoglu

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij (66′ Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski (76′ Frattesi), Mkhitaryan (58′ Calhanoglu), Dimarco; Thuram (58′ Pio Esposito), Bonny (76′ Diouf). All.: Chivu

GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi (46′ Amorim), Martín (86′ Sabelli); Baldanzi (66′ Messias); Vitinha (58′ Ekuban), Colombo (66′ Ekhator). All.: De Rossi

ARBITRO: Fabbri di Ravenna
AMMONITI: Malinovskyi, Mkhitaryan, Calhanoglu
ESPULSI: Emanuele Mancini (assistente De Rossi) per proteste
NOTE: 1′ di recupero nel primo tempo, 4′ nel secondo. 72.945 gli spettatori stasera al ‘Meazza’.

