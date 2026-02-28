PAGELLE e TABELLINO Inter-Genoa 2-0: Dimarco pazzesco, Thuram floppa ancora. Ekuban impatta bene

Voti, top e flop del match valevole per la 27esima giornata di Serie A
L’Inter dimentica il Bodo riprendendo la marcia inarrestabile in campionato. Battuto il Genoa con un netto 2-0. Una magia di Dimarco sblocca la gara che i nerazzurri chiudono a venti minuti dalla fine, nel miglior momento della squadra di De Rossi, con il rigore trasformato da Calhanoglu. Chivu vola così a +13 sul Milan di Allegri, impegnato domani in casa della Cremonese, a una settimana dal derby.
Le Pagelle di Inter-Genoa
INTER
TOP: Dimarco 8 – Ha messo la ciliegina a una stagione fin qui straordinaria. Tra gol e assist è il giocatore più determinante di questa Inter lanciatissima verso lo Scudetto.
FLOP: Thuram 5 – Ancora una partita senza spunti e basso ritmo. Chivu chiede a lui e Bonny maggior sostegno a centrocampo, ma non c’è verso. Il romeno lo toglie a inizio ripresa, forse per disperazione.
- Sommer 6,5
- Akanji 6
- De Vrij 6 / Dal 66′ Bisseck 6
- Carlos Augusto 6
- Luis Henrique 7
- Barella 6,5
- Zielinski 6,5 / Dal 76′ Frattesi s.v.
- Mkhitaryan 7 / Dal 58′ Calhanoglu 6,5
- Dimarco 8
- Thuram 5 / Dal 58′ Pio Esposito 6
- Bonny 6,5 / Dal 76′ Diouf s.v.
- All.Chivu 6,5
GENOA
TOP: Ekuban 7 – Grande impatto sulla gara. Mette in difficoltà la difesa nerazzurra e per poco non fa espellere Calhanoglu.
FLOP: Malinovskyi 5 – Doveva essere l’arma in più del Genoa, invece è stata quella in meno. De Rossi lo toglie all’intervallo anche perché ammonito.
- Bijlow 7
- Marcandalli 6
- Ostigard 6
- Vasquez 6
- Ellertsson 5,5
- Frendrup 5,5
- Malinovskyi 5 / Dal 46′ Amorim 5
- Martín 5 / Dall’86’ Sabelli s.v.
- Baldanzi 6,5 / Dal 66′ Messias s.v.
- Vitinha 5,5 / Dal 58′ Ekuban 7
- Colombo 6 / Dal 66′ Ekhator s.v.
- All.De Rossi 6
ARBITRO: Fabbri 6
Serie A, il tabellino di Inter-Genoa
INTER-GENOA 2-0
Marcatori: 30′ Dimarco, 70′ rig.Calhanoglu
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij (66′ Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski (76′ Frattesi), Mkhitaryan (58′ Calhanoglu), Dimarco; Thuram (58′ Pio Esposito), Bonny (76′ Diouf). All.: Chivu
GENOA (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi (46′ Amorim), Martín (86′ Sabelli); Baldanzi (66′ Messias); Vitinha (58′ Ekuban), Colombo (66′ Ekhator). All.: De Rossi
ARBITRO: Fabbri di Ravenna
AMMONITI: Malinovskyi, Mkhitaryan, Calhanoglu
ESPULSI: Emanuele Mancini (assistente De Rossi) per proteste
NOTE: 1′ di recupero nel primo tempo, 4′ nel secondo. 72.945 gli spettatori stasera al ‘Meazza’.