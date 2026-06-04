Il club giallorosso cerca di rispondere all’avanzata della dirigenza azzurra

Rispettivamente al secondo e al terzo posto in classifica, Napoli e Roma guardano con fiducia alla sessione estiva di calciomercato, anche se alcuni obiettivi sono condivisi con altre big italiane o tra di loro.

Ormai da giorni, uno dei nomi seguiti sia dai campani che dai capitolini è Dodo. In scadenza il 30 giugno del 2027, l’esterno brasiliano molto probabilmente lascerà la Fiorentina nei prossimi mesi e piace da tempi non sospetti a Gian Piero Gasperini.

Secondo Asromalive.it, per tenere a bada l’inserimento partenopeo, in casa giallorossa potrebbero percorre due vie: avvicinarsi il più possibile ai 15 milioni richiesti dai toscani, oppure contemplare l’inserimento di una contropartita tecnica come Devyne Rensch.